Atina, bimba si affaccia dal finestrino dell'auto e viene colpita da un trattore: è gravissima

Era affacciata al finestrino della macchina quando è stata colpita da un trattore in transito. Il drammatico incidente si è verificato questa sera nella frazione di Ponte Melfa, nel comune di Atina. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che la piccola di cinque anni si stava sporgendo con il capo dal finestrino della macchina quando è stata colpita da un trattore in transito. Gravissime le sue condizioni. È stata elitrasportata a Roma. Sul posto i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire la dinamica. Non è chiaro come l'auto si sia avvicinata al trattore al punto da rendere inevitabile l'impatto tra la bimba che si era sporta dal finestrino e il mezzo agricolo.

APPROFONDIMENTI NAPOLI Bimba annegata oggi a Torre Annunziata: Vittoria si era allontanata... NAPOLI Bambina annegata a Torre Annunziata: Vittoria era in spiaggia con la... NAPOLI Vittoria annegata a Torre Annunziata, il dolore sui social:...



Seguono aggiornamenti.