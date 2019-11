Uccide il perito che deve stimare la sua casa pignorata: 92enne condannato per omicidio

casa. Così, quando il suo appartamento è stato pignorato e un perito si ha bussato alla porta per stimare l'immobile, lo ha ucciso con un colpo di fucile. Ora, Dario Cellino, 92 anni, astigiano, è stato condannato a 30 anni di reclusione. L'accusa è



Oggi il giudice Francesca Di Naro ha accolto in pieno la richiesta di condanna Era ossessionato dall'idea di perdere la. Così, quando il suo appartamento è statoe un perito si ha bussato alla porta per stimare l'immobile, lo ha ucciso con un colpo di fucile. Ora,, 92 anni, astigiano, è stato condannato a 30 anni di reclusione. L'accusa è omicidio volontario, commesso il 9 novembre 2018 a Portacomaro d'Asti. La vittima era Marco Massano, geometra di 44 anni. Doveva svolgere un accertamento sull'immobile su cui pendeva un decreto esecutivo.Oggi il giudice Francesca Di Naro ha accolto in pieno la richiesta di condanna

el pm Giorgio Nicola. «Una sentenza paradossale - ha commentato il legale della difesa, Sabrina Zeglio - considerata l'età del mio cliente». L'uomo era presente in aula ed è sempre rimasto in silenzio. «Era ossessionato dalla perdita della casa e ce l'aveva con la banca - ha aggiunto - era arrabbiato e si era sentito tradito per il pignoramento. Ricorreremo in appello». «Il giudice ha disposto il massimo delle pena per l'imputato - hanno invece affermato i legali di parte civile della famiglia, Roberto Bazzano e Silvia Merlino - e ha disposto 2 milioni di euro di risarcimento per la vedova e i figli, 400mila euro per i genitori della vittima e 150mila euro per la sorella».

