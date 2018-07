Assisi, scoperto albergo abusivo, blitz della Polizia e della Municipale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - Albergo abusivo scoperto a Santa Maria degli Angeli, in azione la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. A seguito di diverse segnalazioni, i poliziotti della Questura di Perugia e del Commissariato di Assisi, supportati dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Municipale, hanno effettuato una serie di controlli mirati a riscontrare la presenza sul territorio di strutture ricettive abusive. Dal sopralluogo effettuato è emerso come nello stabile vi erano una quindicina di stanze, progressivamente numerate, complete all’interno di arredi e servizi igienici. Un locale sottotetto era stato adibito addirittura a cucina con arredi ed elettrodomestici, forniti di acqua e gas metano. Alcune di queste stanze erano occupate da ospiti che versavano, senza alcun contratto, una quota mensile dai 200 ai 300 euro. Sono stati identiicati i due gestori in due cittadini romeni e i proprietari, due assisani.Dagli accertamenti urbanistici e tributari è emerso che lo stabile era stato classificato come immobile destinato ad attività alberghiera, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione all’esercizio. E' emerso - spiega una nota della Polizia - senza ombra di dubbio che ci si trovava davanti ad un albergo abusivo. Per tale motivo sono stati denunciati per esercizio abusivo di attività ricettiva, sia i due romeni che i due assisani proprietari dell’immobile. Per uno dei romeni è scattata inoltre la denuncia all’Autorità Giudiziaria anche per omessa comunicazione delle persone alloggiate all’Autorità di Ps. E' stata infine avviata la procedura per l’emissione del provvedimento del sindaco di Assisi per il divieto di prosecuzione dell’attività condotta in difetto di autorizzazione.