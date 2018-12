© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’anziana è stata stroncata da un infarto nella sala d’aspetto del medico. È stato probabilmente un attacco cardiaco a comportare ieri mattina il decesso di Irma D’Angelo, la donna di 82 anni che intorno a mezzogiorno ha accusato un malore mentre aspettava il proprio turno per essere visitata dal medico di famiglia.Irma D’Angelo, lunedì sera, mentre era a casa, non si era sentita bene ed aveva accusato un malessere. Ieri mattina, si era resa conto di non stare bene e che quei sintomi che aveva accusato la sera precedente non le erano passati. Così ha deciso di recarsi dal suo medico di base a Campo Parignano e, una volta arrivata in ambulatorio, ha atteso il suo turno. È stato in questo frangente che ha accusato un malore alla presenza di altri assistiti che erano in quel momento in sala d’attesa. Il pronto intervento del medico e quello successivo del personale del 118 che è arrivato sul posto a bordo di un’ambulanza purtroppo non è riuscito a strappare alla morte l’anziana donna.