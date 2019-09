Roma, precipita l'ascensore: condomino salvo. Aperta un’indagine

di Marco De Risi

L’ ascensore è precipitato nel vuoto con all’interno un condomino. Una discesa drammatica dal quarto piano al piano terra. Il grave incidente si è verificato in un palazzo del Comune in via Francesco Gonin 15, a Tor Vergata, intorno alle 21.30. L'impianto frenante ha funzionato solo parzialmente. La cabina è rapidamente scesa fino al piano terra riportando dei danni. Per la persona all’interno solo tanta paura. Il personale di un’ambulanza l’ha medicato sul posto per alcune ecchimosi. Il condomino è stato salvato dai vigili del fuoco che l’hanno estratto dalla cabina. Sul posto la polizia. E’ stata aperta un’indagine per appurare le responsabilità legate al grave malfunzionamento dell’ascensore.