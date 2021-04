Maxi operazione Antimafia: in carcere anche Anna Bettozzi, vedova del petroliere Di Cesare

Associazione mafiosa, riciclaggio, frode fiscale di prodotti petroliferi - è in corso la maxi operazione coordinata dalle procure distrettuali Antimafia di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria. I militari dei comandi provinciali della Guardia di Finanza, dello Scico e i carabinieri del Ros stanno eseguendo una settantina di misure cautelari e sono in corso sequestri di immobili, società e denaro per circa un miliardo di euro. Su richiesta del procuratore di Roma, Michele Prestipino, dell'aggiunto Ilaria Calò e dei pm Valentina Margio e Corrado Fasanelli, è stata arrestata anche Ana Bettz, al secolo Anna Bettozzi, vedova del petroliere Sergio Di Cesare.

Personaggio delle cronache mondane romane, 59 anni, la Bettozzi del petroliere era stata fermata nel 2019 su una Rolls Royce a pochi chilometri da Ventimiglia. Nella sua auto i militari della Finanza avevano trovato 300mila euro in contanti e recuperato in una successiva perquisizione un milione e 700mila euro. Sono in tutto dieci le misure di custodia cautelare in carcere eseguite su richiesta della procura di Roma e tredici quelle ai domiciliari. Quattro, invece, sono state rigettate dal gip.