Arrestato il sindaco di Marigliano: è accusato di voto di scambio con la camorra

Un'ordinanza cautelare di custodia in carcere è stata eseguita dai carabinieri nei confronti di, avvocato penalista e sindaco in carica del Comune di Marigliano , e di, detenuto in regime di 41bis. Secondo quanto si apprende da una nota del comando provinciale sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con i collaboratori di giustizia Cristiano Piezzo, Massimo Pelliccia e Tommaso Schisa, del reato di «scambio elettorale politico-mafioso» e anche di «corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso», commessi a Marigliano, dall'ottobre 2014 al giugno 2015.I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Gip. dei Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.