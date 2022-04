È salito su un bus ed è diventato un fantasma: Aristide Agostinelli, 21 anni, è sparito lo scorso 19 marzo. A denunciarne la scomparsa alla polizia del distretto Prenestino. Secondo quanto accertato dagli investigatori, la cella del suo cellulare è stata agganciata per l'ultima volta il 19 marzo in zona fiume Aniene, tra via tiburtina e via Bona.

Aristide Agostinelli scomparso, cosa è successo

Quattro giorni dopo l'ultimo avvistamento, da un abitante di uno stabile occupato il 23 marzo presso la fermata Ripa Reatina dove ha preso autobus della linea 40 in direzione Gra. Poi però del ragazzo si è persa ogni traccia. Nessuno lo ha più visto o sentito. Inutili i tentativi di contattarlo via cellulare. La speranza ora, è che qualcuno lo riconosca e allerti la polizia.

L'APPELLO

Il giovane, appassionato di skateboard, soffre di alcuni problemi psichici. È alto 190 centimetri, magro, capelli castani, occhi azzurri. Al momento della scomparsa, indossava una felpa Adidas e blu e jeans. «Siamo molto preoccupati perché soffre di alcuni problemi, ha bisogno di sostegno. Sono passati troppi giorni senza avere alcuna informazioni. Stiamo pensando al peggio, ma la speranza è sempre quella che torni a casa» dicono gli amici. Mentre gli investigatori continuano a perlustrare il quadrante in cui è stato avvistato l'ultima volta. Il timore è che il giovane, forse in un momento di fragilità, possa essersi allontanato e per qualche ragione, non sia più riuscito a tornare a casa. I poliziotti non escludono anche che possa essere finito vittima di qualche male intenzionato. Dunque aggredito, non sia nelle condizioni di chiedere aiuto. Le ricerche dunque proseguono senza sosta con la speranza di trovare qualche traccia del giovane.

