Ardea, uccide il compagno della madre a colpi di cacciavite: «Si ubriacava e ci picchiava»

Tragica lite ieri sera ad Ardea. Un 31enne romeno ha ucciso a colpi di cacciavite il compagno della madre, un connazionale di 44 anni, morto durante il trasporto in ospedale per i colpi inferti al costato. Le violenze andavano avanti da anni, ma mamma e figlio non avevano mai trovato il coraggio di denunciare. Ieri sera l'ultimo litigio ha fatto traboccare il vaso.

I carabinieri della tenenza di Ardea hanno arrestato con l'accusa di omicidio il figlio della compagna, un connazionale 31enne. A quanto ricostruito l'aggressione sarebbe scattata durante una lite in casa. Il ragazzo avrebbe raccontato che l'uomo quando abusava di alcolici diventava violento nei loro confronti. Violenze che sarebbe andate avanti da anni, però mai denunciate. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati.



Ultimo aggiornamento: 11:40

