Ardea, i funerali di David e Daniel: palloncini biancocelesti per i fratellini uccisi

Ardea, è il giorno dei funerali a David e Daniel Fusinato. Il giorno dell'addio ai fratellini di 5 e 10 anni uccisi domenica scorsa da Andrea Pignani, il killer che ha freddato anche il pensionato Salvatore Ranieri e si è poi suicidato. Già gremito il piazzale antistante la chiesa Santa Maria Regina Pacis di Ostia dove si svolge il rito funebre che comincerà a breve.

A circondare i cittadini, oltre ad amici e parenti, giunti per l'ultimo saluto ai due bambini decide e decine di palloncini bianchi e azzurri. L'area è completamente transennata e sono presenti forze dell'ordine per garantire la sicurezza. I genitori dei bambini hanno chiesto, tramite il legale Diamante Ceci, una partecipazione da parte dei media «discreta e rispettosa del loro incommensurabile dolore».

Lunghi applausi all'arrivo dei due feretri, seguiti dalla mamma di David e Daniel, alla chiesa Santa Maria Regina Pacis di Ostia dove si stanno svolgendo i funerali. Dopo gli applausi torna il silenzio fuori dalla chiesa, rotto solo da qualche singhiozzo.

Palloncini bianchi e azzurri e tante corone di fiori bianchi per l'ultimo saluto, ad Ostia, a David e Daniel Fusinato, i due fratellini uccisi domenica scorsa ad Ardea. I feretri dei bambini, di colore bianco, sono arrivati in due auto di colore chiaro. Sono stati predisposti servizi di vigilanza delle forze dell'ordine dentro e fuori la chiesa di Santa Maria Regina Pacis dove sono appena iniziati i funerali. È stata transennata l'area esterna per delimitare la zona della funzione e rimossi i veicoli in sosta nelle vicinanze, molte le persone in fila, anche giovanissimi, per dare l'ultimo saluto ai due piccoli.

È appena arrivata la sindaca di Roma Virginia Raggi ad Ostia dove a breve avranno inizio i funerali di David e Daniel Fusinato, i fratellini di 5 e 10 anni uccisi domenica scorsa ad Ardea da Andrea Pignani, il killer che ha freddato anche il pensionato Salvatore Ranieri e si è poi suicidato.