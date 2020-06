Misteriosa morte di una giovane mamma di tre figli: eseguita l'autopsia

L'AQUILA - Dolore e sconcerto in città per la morte improvvisa di una donna di 43 anni, E.R., mamma di tre figli piccoli di cinque, sei e sette anni. Tutto è accaduto nel breve volgere di una settimana.



La donna è stata ricoverata in ospedale nel reparto di Pneumologia, con sintomi piuttosto aspecifici: sottoposta al tampone per la ricerca del coronavirus, così come stabiliscono le prassi dettate dall’epidemia, il test è risultato negativo. Il quadro clinico si è però via via aggravato con il passare dei giorni, fino alla necessità del trasferimento nel reparto di Rianimazione, dove, purtroppo, l’altra notte ha perso la vita.



A quanto è stato possibile ricostruire nella giornata di ieri, sul corpo della sfortunata giovane è stato eseguito l’esame autoptico voluto dalla stessa Asl per fare chiarezza sulle cause del decesso. I risultati ufficiali si avranno non prima di un paio di settimane.



A quanto pare all’origine della morte ci sarebbe una grave compromissione del quadro polmonare. Resta da capire la causa che ha scatenato una simile condizione. Le analisi e i tamponi che sono stati eseguiti nel corso della degenza hanno escluso la presenza del coronavirus. Non vi è stato un interesse da parte della Magistratura, tanto che i funerali si terranno già nella giornata di oggi, alle 15.30 nella chiesa degli Angeli custodi a Paganica. Saranno ammesse, al massimo, cinquanta persone. (S.Das) Ultimo aggiornamento: 09:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA