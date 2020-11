Positivo al Covid fugge dall'ospedale, bloccato dopo un furto: 6 carabinieri in isolamento

Arriva nella serata di domenica l’allarme ai carabinieri: furto in un supermercato di Aprilia. I militari accorrono, ma non si troveranno di fronte ad un semplice reato di furto, ma ad un uomo positivo al Covid, che si è allontanato arbitrariamente dall’ospedale di Roma in cui era ricoverato, arrivato fino ad Aprilia dove è stato fermato nella sua corsa - così pericolosa per la salute di chi ha incontrato - solo perché ha deciso di rubare.

Ma facciamo un passo indietro: domenica sera arriva la chiamata al 112, i carabinieri della stazione di Campoverde in collaborazione con quelli della Sezione Radiomobile di Aprilia arrivano in via Aldo Moro per bloccare un ragazzo fuggito poco prima dal supermercato dove aveva preso merce per un valore di 200 euro senza pagare. Una volta arrivati in caserma a Campoverde per l’espletamento delle formalità di rito, il personale, sei militari, hanno effettuato gli accertamenti sul ragazzo - di 25 anni - ed è emerso che si era allontanato il 13 novembre dall’ ospedale Santo Spirito dove gli era stata riscontrata la positività al Covid. Oltre al reato di furto aggravato dovrà rispondere anche della violazione amministrativa relativa al mancato rispetto delle norme anticovid. Il giovane è stato affidato al personale sanitario del Santa Maria Goretti di Latina e i militari intervenuti che, nel corso delle operazioni, hanno avuto contatto con il ragazzo sono isolamento in attesa di effettuare i tamponi.

Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA