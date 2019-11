© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovato in condizioni gravissime nel giardino di casa dopo che si è sparato un colpo dial petto.Si tratta di un uomo di 50 anni: a trovarlo l 'ufficiale giudiziario , questa mattina intorno alle 8,30, che avrebbe dovuto valutare la casa destinata ad andare all 'asta. Una circostanza che ha evidentemente caricato di angoscia il proprietario, che si è sparato un colpo di pistola. Immediati i soccorsi: l'uomo, in condizioni molto gravi, è stato portato dall'elimabulanza all'ospedale regionale di. Sul posto i carabinieri.