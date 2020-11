Roma, appartamento di univeristari trasformato in centrale dello spaccio: arrestato studente

Vengono a Roma per studiare e arrotondano con qualche lavoretto. Quando si dice, le "nuove frontiere" dello studio e lavoro. Così può capitare che un appartamento di studenti universitari venga anche trasformato in centrale per lo spaccio di droga. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Parioli che, nel corso di un controllo, hanno fermato e arrestato per droga uno studente universitario di 21 anni, della provincia di Avellino.

In particolare, in via Giovanni Da Procida, nei pressi di piazza Bologna, alla vista dei militari il giovane è apparso subito spaventato. Il ragazzo, infatti, al termine di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un pezzetto di hashish. Da qui è scattata la perquisizione anche presso la sua abitazione, in via Ludovico, dove, all'interno della sua stanza da letto, sono stati trovati 200 grammi di marijuana in una borsa computer; 0,3 grammi di marijuana in un barattolo; 27 grammi di hashish in un involucro in plastica. Inoltre, 2.140 euro in contanti, un bilancino, un coltellino e materiale per il confezionamento delle dosi.

Alla luce di quanto rinvenuto, lo studente è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Nel medesimo contesto, a causa del forte odore di sostanza stupefacente, i carabinieri hanno esteso la perquisizione anche ad altre 3 stanze da letto dello stesso appartamento che il 21enne condivideva con altri studenti fuori sede e anche qui è stata trovata altra droga.

In particolare un altro 21enne, della provincia di Frosinone, è stato denunciato per la detenzione di 21,5 g di marijuana. Altri due studenti coetanei, uno della provincia di Frosinone e uno della provincia di Ascoli, sono stati segnalati al Prefetto perchè trovati in possesso di modesti quantitativi per uso personale.

