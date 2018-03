© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgozzati 17 gattini. Erano nati da due giorni e sono stati uccisi in modo atroce. Sono stati trovati in una scatola abbandonata sul marciapiede a Lavinio, frazione di Anzio, vicino Roma. Le piccole carcasse erano in parte nella scatola di cartone e in parte buttati sul marciapiede. Un uomo residente nella quartiere e una donna di Roma hanno notato i gattini morti ed hanno dato immeditamente l'allarme alla polizia locale, che ha avvertito il servizio veterinario. E' stato accertato che i gattini avevano la testa fracassata e tagli alla gola. Indagini in corso per capire se si tratta di riti con sacrifici di animali.