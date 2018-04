Anziano scompare: era morto in casa da dieci giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo dramma della solitudine a Pescara. Un uomo di 77 anni, E.D.D., è stato trovato senza vita, nel primo pomeriggio di ieri, nella sua abitazione di via del Circuito, al confine con Villa Raspa. Era morto da circa dieci giorni e quindi da prima di Pasqua. A scoprire il corpo sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini di casa, insospettiti dal cattivo odore che proveniva dal suo appartamento. Hanno provato a suonare il campanello, a bussare alla porta. All'ennesimo tentativo, hanno dato l'allarme. L'anziano, che viveva da solo, era nel salotto-cucina. Quasi certamente ha accusato un malore improvviso e fulminante che gli ha impedito di chiamare i soccorsi.Sul posto, insieme ai vigili, i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso, e i poliziotti della squadra volante della questura, i quali si sono occupati dei vari accertamenti. Solo quattro giorni fa, nella zona dei Colli, un'altra persona anziana era stata trovata morta. Una 87enne, originaria di Siracusa, da anni ormai residente a Pescara in via Di Sotto. Pure lei deceduta da più giorni, da prima delle feste pasquali. A scoprire il corpo senza vita anche in questo caso sono stati i vigili del fuoco, chiamati dagli inquilini del palazzo. Una vicina, quella con cui l'anziana aveva più contatti, ha raccontato che viveva da sola e non aveva parenti in città. Era tornata a casa dall'ospedale, dove era stata ricoverata per un malore, venerdì santo. Da quel momento, non si era più vista e sentita.