Ferisce moglie a colpi di pistola e si barrica in casa, blitz dei carabinieri per farlo uscire. Paura a Bacoli

Prima si è scagliato contro la moglie ferendola con due colpi di pistola, dopodiché si è barricato in casa. Sono stati subito allertati i carabinieri che in questo momento stanno cercando di convincere l'uomo a uscire di casa. Il fatto, fortunatamente senza vittime, è accaduto a Bacoli, comune in provincia di Napoli. Protagonista della vicenda un anziano di 80 anni. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, ha ferito la moglie di 77 anni con una pistola di piccolo calibro.

I soccorsi per la donna ferita con i colpi di pistola dal marito

La donna ferita è stata soccorsa e portata in ospedale. Ora è ricoverata al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. L'uomo si è barricato in casa in casa in via Terme Romane. I motivi del ferimento non sono ancora chiari. Sul posto sono presenti i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Sono in corso le procedure di negoziazione con un carabiniere del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli.

