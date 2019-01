Anziani presi a martellate da un finto agente di polizia penitenziaria: era innamorato della loro nuora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati aggrediti a martellate da un uomo che si era invaghito della nuora, la fidanzata del figlio. Entrambe le vittime di 67 e 64 anni sono state colpite alla testa e sono ora in prognosi riservata al policlinico Umberto I di Roma. Il dramma della follia ha avuto inizio nella tarda serata di ieri in un'elegante palazzina di via Cellini nel centro di Cassino, in provincia di Frosinone.Il trentenne ha suonato al citofono di casa del suo presunto rivale in amore ed ha detto di essere un agente della polizia penitenziaria e di dover salire a prendere degli abiti perché il figlio era stato arrestato. Neanche il tempo di capire cosa stesse accadendo e di aprire la porta che i due poveretti sono stati presi a martellate alla testa.A bloccare il folle che ha provato una brevissima fuga sono stati gli agenti del commissariato allertati dai vicini spaventati dalle grida di aiuto. Lo squilibrato è stato arrestato. Nelle scorse settimane i carabinieri avevano provveduto a sequestrare le armi che aveva in casa.