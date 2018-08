di Marco De Risi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tentato omicidio alla Balduina, Roma, che ha tutto il sapore di un intrigato giallo. Ieri sera, verso le 21, una o più persone sono all’interno di un Opel Astra fermi in via Cesare de Fabritiis. Aspettano. Aspettano una signora di 70 anni, che abita nella piccola via senz’uscita. Quando l’anziana appare, la macchina si catapulta contro di lei schiacciandola contro una serranda di un garage. Ci sono testimoni attirati dal forte rumore della serranda: vedono gli occupanti del veicolo fare retromarcia per poi lanciarsi di nuovo contro la vittima che resta insanguinata e priva di sensi in strada. La Opel Astra si dilegua in pochi istanti.Sul posto arrivano i carabinieri ed un’autoambulanza che trasporta l’anziana al Gemelli dove versa in gravi condizioni per una serie di fratture ed un forte trauma cranico. Poi, un altro colpo di scena. Qualcuno segnala un’auto in fiamme su un tratto di via di Valle Aurelia. Accorrono gli investigatori. L’abitacolo avvolto dalle fiamme è proprio quello della Opel Astra usata per il tentato omicidio. Il mezzo risulta rubato. Chi può essersi accanito in modo tanto feroce contro l’anziana e perché? Sono i quesiti a cui stanno cercando risposte i carabinieri. Ed anche l’auto bruciata sembra una nota stonata e inquietante in questo mistero. Di solito chi brucia le auto dopo i delitti sono gli uomini della criminalità organizzata. Un altro giallo da risolvere per gli investigatori