Fidanzati uccisi a Lecce, Antonio De Marco condannato all'ergastolo. Il killer confessò: «Li ho ammazzati perché troppo felici»

Antonio De Marco è stato condannato all'ergastolo. Il giovane studente confessò dell'omicidio dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi la sera del 21 settembre 2020 nella loro casa in via Montello, che per mesi avevano condiviso con il loro assassino. La sentenza è stata pronunciata oggi dai giudici della Corte d'Assise di Lecce. «Li ho uccisi perché troppo felici», disse nella sua confessione.

De Marco condannato, no a isolamento di un anno

Per De Marco non è stato disposto l'isolamento diurno per un anno come aveva chiesto la Procura che invece ha visto accogliere la richiesta dell'ergastolo. In aula non erano presenti né De Marco né i suoi genitori. C'erano invece i famigliari delle vittime. La mamma di Eleonora, Rossana Carpentieri, al momento della lettura della sentenza è scoppiata in un pianto dirotto e disperato.

Il giudice decaduto per un'intervista tv

Un giudice popolare supplente è stato dichiarato decaduto per avere rilasciato, poco prima dell'avvio dell'udienza, un'intervista ad alcune tv, facendo - è stato spiegato - valutazioni personali sull'esito del processo. Il presidente della Corte Pietro Baffa ha disposto la decadenza per incompatibilità. La Procura aveva già invocato l'ergastolo col riconoscimento dell'aggravante della crudeltà e della premeditazione, e l'isolamento diurno per un anno.