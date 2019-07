Annega uno studente universitario, ripescato dopo 3 ore: amici sotto choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' uno studente universitario il giovane annegato oggi pomeriggio a Palombina, ad Ancona . L'allarme per unè scattato intorno alle 17.30, il corpo è stato recuperato dopo tre ore di ricerche da parte dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto. Si tratta di un etiope di 27 anni,di Economia all’Univpm proprio come i due amici con cui stava facendo il bagno. Sono stati loro, tornati a riva dopo aver fatto dei tuffi dalla scolgiera, a dare l'allarme.Non avendo visto il compagno riemergere ha accusato un malore. Sotto choc è stato portato da un’ambulanza della Croce Gialla al pronto soccorso di Torrette per tutti gli accertamenti del caso. I tre si sono tuffati e sono arrivati alla scogliera, dove hanno fatto dei tuffi. Chi li ha visti, ha detto che ridevano e scherzavano. Poi, la tragedia. Uno dei tre non è riemerso.