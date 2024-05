Angelo Onorato, telecamere di sorveglianza avvalorano la tesi del suicidio. Autopsia domani o martedì

Il Range Rover dell'architetto Angelo Onorato, marito dell'europarlamentare Francesca Donato trovato morto in auto in circostanze enigmatiche, era parcheggiato in un punto cieco tra due telecamere di sorveglianza.

Dalle registrazioni si nota che nessun veicolo si è fermato vicino al suo SUV. Inoltre nessun passante è stato visto nelle immagini. Le circostanze avvalorerebbero la tesi del suicidio, tranne ipotizzare che il killer si sia allontanato arrampicandosi sul muro, alto almeno due metri, che delimita l'autostrada per evitare di essere ripreso.

L'eurodeputata Francesca Donato

«Vado a risolvere una questione...»

Intanto, secondo quanto si è appreso da fonti vicine alla famiglia, Angelo Onorato avrebbe detto a un parente che stava per risolvere una questione con una persona di Capaci, sperando in un approccio pacifico. Poco dopo questa conversazione, Onorato è stato trovato morto nella sua auto a Palermo. Si sa che in mattinata si era recato in aeroporto per prendere un familiare e lo aveva poi accompagnato a una festa organizzata per un battesimo, in un comune nei dintorni di Palermo.

Autopsia sul corpo dell'architetto

Sarà eseguita tra domani e martedì l'autopsia sul corpo di Angelo Onorato, l'imprenditore 55enne palermitano, marito della eurodeputata Francesca Donato, trovato ieri pomeriggio senza vita. La Procura, che coordina l'inchiesta sulla morte di Onorato, ha disposto l'esame autoptico per chiarire le cause della morte dell'uomo, soffocato da una fascetta di plastica. Gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un suicidio o un omicidio.