Andrea Ripa di Meana contro Lucrezia Lante della Rovere: «Domani mi incateno, non cancellare nostra madre»

«Devo solo comprare le catene, ma ho deciso. Domani mi incatenerò in via Margutta dinanzi alla casa d'aste Pandolfini» a Firenze. Andrea Ripa di Meana non ci sta alla decisione di Lucrezia, la sua sorellastra, di mettere all'asta i gioielli della loro mamma Marina Ripa di Meana. «Si tratta di una protesta silenziosa - spiega Andrea - ma spero efficace. Avrò dei cartelli in cui invito Lucrezia a ripensare il suo gesto, la svendita dei 43 lotti appartenuti a una delle donne più affascinanti e al tempo stesso discusse che desiderava ardentemente rimanessero alla figlia e alle nipoti, come l'anello di fidanzamento della madre Vittorina».

«La vita di Marina»

«Quei gioielli rappresentano la vita di Marina. Le sono stati regalati da amici, amanti, da Franco Angeli, dal marito Carlo, anche dal sottoscritto». Ma non tutti i gioielli, secondo Andrea Ripa di Meana saranno battuti all'asta. «Dentro la cassetta di sicurezza ce n'erano altri preziosi. Ricordo un orologio a forma di rana regalatole da Marta Marzotto, realizzato su un disegno di Guttuso». E sui suoi rapporti con la 'sorella' Lucrezia, Andrea Ripa di Meana, dice deciso: «Lucrezia, due anni fa per un problema legato alle ceneri della madre, mi ha bloccato i telefoni e i social, non ha mai risposto alle mie chiamate. Anzi, mi ha fatto dire da un amico comune che non voleva più né sentirmi, né vedermi. Lo ripeto questa vendita mi indigna, non penso lo faccia per soldi, perché Lucrezia non ne ha bisogno, ma semplicemente per cancellare la memoria della madre. Per sempre».

Una svendita quindi che avrebbe tutta l'aria di voler simboleggiare una prese di distanza di Lucrezia nei confronti dell'ex signora Lante della Rovere e che suona ad Andrea come un gesto ingrato rispetto a quanto Marina, seppur nel suo vivere sopra le righe e nel mettere in piazza sia il pubblico che il privato della sua vita, le ha dato. «Lucrezia ha avuto tutto da lei - sottolinea Andrea - Le migliori scuole, il maestro di musica ed equitazione, i corsi di modella negli Stati Uniti, la possibilità di un primo film, diretta da Monicelli, 'Speriamo che sia femmina'. Lucrezia sarebbe indubbiamente riuscita da sola nel mondo del cinema, ma è stato comunque un bel lancio».