Andrea Bocelli che stava trascorrendo la notte nella sua villa sul lungomare a Forte dei Marmi in Toscana. Alcuni rapinatori, infatti, hanno tentato di entrare in casa: sono solo riusciti a forzare il cancello e a introdursi in giardino, prima di venire sorpresi dalla sorveglianza interna che li ha messi in fuga. La famiglia del tenore è stata svegliata dal trambusto.



LEGGI ANCHE: Paura per il tenoreche stava trascorrendo la notte nella sua villa sul lungomare ain Toscana. Alcuni rapinatori, infatti, hanno tentato di entrare in casa: sono solo riusciti a forzare il cancello e a introdursi in giardino, prima di venire sorpresi dalla sorveglianza interna che li ha messi in fuga. La famiglia del tenore è stata svegliata dal trambusto.LEGGI ANCHE: Adriano Celentano, ladri incappucciati prendono d'assalto la sua villa: è la terza volta in un anno

Grande spavento, dunque, per l'artista, moglie e tre figli svegliati nel cuore della notte. Come riferisce Il Giorno tutto si sarebbe consumato in una manciata di minuti, con i banditi si sono ritrovati faccia a faccia con i vigilantes: "botte, urla e poi la sirena dei carabinieri prontamente intervenuta sul posto", si legge sul quotidiano che ne ha dato notizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bocelli stava dormendo con la famiglia e la moglie Veronica Berti nella bellissima dimora in. C'è stata una collutazione con le guardie: una stata gettata a terra dai malviventi nel buio del giardino che poi però all'arrivo di altri vigilantes hanno desistito e sono fuggiti senza entrare nell'abitazione.