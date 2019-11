Ancona, cade dallo yacht: ragazza trovata morta in mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' di una ragazza irlandese di 30 anni il corpo senza vita trovato in mare verso le 4.20 nei pressi del cantiere navale Palumbo Superyachts - Isa dinella zona che, a nord del porto storico, precede quello turistico. Il cadavere è stato notato da alcune persone ed è stato poi ripescato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.La vittima era membro dell'equipaggio di un maxi-yacht da 52 mt che si trova ormeggiato nella banchina del cantiere Isa, che ha costruito la barca, per la manutenzione dei motori. Al momento del ritrovamento, secondo le prime informazioni, il corpo non presentava ferite che potessero far pensare a un colluttazione. La vittima aveva passato la serata in una discoteca sul porticciolo turistico insieme al resto dell'equipaggio (5-6 persone) ed era rientrata prima degli altri nell'imbarcazione dove tutti pernottavano.Quando anche i suoi colleghi, verso le 2.30, sono tornati nello yacht, hanno trovato la sua borsa sulla scaletta e hanno lanciato l'allarme: una prima ipotesi è che sia scivolata, salendo sulla stretta scaletta tra il molo e la chiglia dell'imbarcazione, finendo in mare. Il pm di Ancona Irene Bilotta si trova a bordo del maxi-yacht per un primo sopralluogo. Con lei gli agenti della Squadra Mobile, guidata dal vice questore Carlo Pinto, e della Scientifica per accertamenti del caso e rilievi. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio degli Ospedali riuniti di Ancona. Il pm disporrà verosimilmente accertamenti medico legali sulla salma.