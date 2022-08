Ancona, 21enne travolto e ucciso alla fermata del bus: un'autocisterna l'ha trascinato per diversi metri

Incidente choc. Un 21enne somalo è stato travolto e ucciso da un'autocisterna nella zona degli Archi ad Ancona. Secondo una prima ricostruzione, verso le 11, il giovane, richiedente asilo, era fermo di fianco alla fermata dell'autobus in via Marconi quando sarebbe stato agganciato e trascinato per alcuni metri da un'autocisterna in transito. Il conducente non si è accorto di quanto accaduto e ha sentito solo un forte rumore. Sul posto la Polizia municipale e i sanitari del 118 ma il ragazzo è deceduto per le gravi ferite riportate in particolare ad una gamba.

