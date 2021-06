Un tema a scuola per sfogarsi, per raccontare il fidanzamento imposto con un semi-sconosciuto e, di lì a poco, il matrimonio combinato dai genitori. Chissà se il destino di questa 16enne nordafricana sarebbe stato quello tragicamente toccato in sorte a Saman: per ora no, la rete di protezione sociale ad Ancona ha funzionato. I docenti e il preside della scuola hanno segnalato il caso al tribunale dei minori e nel giro di pochi giorni è stata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati