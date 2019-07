Amazon, carrello robotizzato in fiamme: evacuazione nel Canavese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme incendio, questa mattina, all'interno del nuovo centrodi Torrazza Piemonte. Le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, hanno avvolto un carrello robotizzato al terzo piano ed è subito scattata la procedura d'emergenza: 400 dipendenti sono stati precauzionalmente evacuati dallo stabilimento. Le fiamme sono state domate nel giro di pochi minuti, appena è entrato in funzione il sistema automatico antincendio all'interno del capannone. Sul posto sono comunque intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.L'azienda ha poi comunicato: «Nelle prime ore della mattinata si è verificato un incendio di scarsa entità, prontamente estinto, all’interno del centro di distribuzione di Torrazza Piemonte. Tutti i dipendenti sono stati evacuati rapidamente e stanno bene. Nessuno è rimasto ferito. Insieme alle autorità competenti stiamo effettuando degli accertamenti per capire le origini dell'evento. Stiamo aspettando l’autorizzazione da parte dei vigili del fuoco per tornare a lavorare all’interno del centro. Uno scaffale con del materiale ha preso fuoco. Il sistema antincendio automatico si è attivato e attraverso gli sprinkler (sistema automatico di estinzione a pioggia) l’incendio è stato tenuto sotto controllo fino all’arrivo dei vigili del fuoco».