Sopravvive 2 giorni in un crepaccio sul Monte Rosa, trovata da alpinisti di passaggio. I soccorritori: «Un miracolo»

È riuscita a sopravvivere per due giorni e due notti in un crepaccio profondo oltre 10 metri sul versante svizzero del Monte Rosa. La donna indossava pantaloncini ed era priva di attrezzatura adeguata: si tratta di una cittadina russa residente in Germania. Procedeva da sola e, non essendo scattato alcun allarme di scomparsa, nessuno la cercava. È stata trovata - riferisce la compagnia svizzera Air Zermatt - in modo fortuito, da un gruppo di alpinisti di passaggio - diretti al rifugio Margherita - che hanno sentito dei rumori provenire da una voragine sul ghiacciaio del Grenz.

«Non abbiamo mai assistito a un salvataggio del genere negli ultimi 20 anni. È stato un miracolo», scrive Air Zermatt su facebook. La donna si era incamminata sul ghiacciaio nella mattinata di domenica 23 agosto, finendo nel crepaccio, profondo tra i 10 e i 15 metri. Per due notti intere è riuscita a rimanere su un ponte di neve. Estratta dai soccorritori e portata con l'elicottero in un ospedale svizzero, è illesa e con una lieve ipotermia (34 gradi).

