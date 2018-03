Allarme bomba sulla Laurentina: trovata busta con chiodi e petardi

Allarme stamattina a Roma per un plico sospetto trovato in via Laurentina, all'altezza del cimitero. A notare la busta gialla, di quelle imbottite usate per i pacchi postali, è stato un fioraio. Sul posto la polizia con gli artificieri e la squadra mobile. Il tratto di strada è stato chiuso per circa un'ora. Secondo quanto si è appreso, all'interno c'erano petardi e qualche chiodo. Sono in corso indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA