Alessandro Fusco

Caserta

Non si ferma al posto di blocco e si schianta con l'auto. Ha perso la vita28 anni, carrozziere di Piedimonte Matese (). La tragedia questa mattina in via Vecchia per Alife in. Il 28enne fuggiva per cause ancora da capire a un controllo dei carabinieri ed ha finito la sua corsa finendo in una scarpata con la sua Lancia Y. Inutili i tentativi di soccorso per il 28enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Caianello.