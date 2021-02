L'attore Alex Van Damme aggredito a Roma durante una lite: colpito al volto con un sampietrino

L'ex attore Alex Van Damme (44enne) è stato aggredito a Roma, la scorsa notte in lungotevere dei Cenci, all’altezza di piazza delle Cinque Scole, nel corso di una lite, Van Damme è stato colpito al volto e in altre parti del corpo, con un sampietrino, da un cittadino iracheno di 40 anni.

L’aggressore ha anche tentato di colpire la vittima con un coccio di vetro. Pare che i motivi che hanno scatenato il diverbio siano questione economiche (Van Damme aveva chiesto la restituzione di un prestito che aveva offerto all’iracheno in precedenza). La vittima ha raggiunto e chiesto aiuto ai Carabinieri in servizio di vigilanza al “ghetto ebraico” che hanno allertato i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese. Intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno rintracciato l’aggressore poco distante dal luogo della lite. Rinvenuti anche il sampietrino e il coccio di bottiglia ancora intrisi di sangue.

APPROFONDIMENTI ROMA L'attore Alex Van Damme aggredito a Roma ASSEMBRAMENTI Zona gialla regole, il ministro Speranza: «Serve massima...

L’attore è stato soccorso e portato, non in pericolo di vita, al Policlinico Umberto I per un trauma cranico, ferite alla bocca e al naso e traumi addominali e cervicali, riportando 21 giorni di prognosi. Anche il 40enne iracheno è stato medicato per una lieve ferita alla mano, procuratasi durante l’aggressione. È stato poi arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi e portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Zona gialla regole, il ministro Speranza: «Serve massima prudenza, il virus circola, non scherziamo col fuoco»

Ultimo aggiornamento: 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA