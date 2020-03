Morto Alex Adami, lutto a Tv Sorrisi e Canzoni. Il noto giornalista aveva 53 anni

Morto Alex Adami. Il giornalista, redattore di "Tv Sorrisi e Canzoni", aveva 53 anni e si è spento dopo una lunga malattia. A dare la notizia della morte di Alex Adami è stato il collega Franco Bagnasco, che lo ricorda così in un tweet: «Se ne è andato troppo presto e dopo aver sofferto un ex collega sagace e preparato che mi è stato piuttosto vicino in uno tra i momenti più difficili della mia vita professionale e personale. Ti saluto, ti ringrazio e ti rendo un doveroso omaggio pubblico».

— Franco Bagnasco (@franco_bagnasco) March 8, 2020

Ultimo aggiornamento: 17:13

