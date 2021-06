Sardegna, Alessio Pirinu cade dalla bici e muore: aveva 14 anni. Il nonno guidava l'ambulanza che l'ha soccorso

Tragedia in Sardegna. Ad Aggius, provincia di Sassari, un ragazzo di 14 anni è morto in un incidente in bici. Alessio Pirinu ha perso al vita dopo esser caduto dalla bicicletta ed essersi procurato dei gravi traumi alla testa. L'allarme è scattato subito dopo l'incidente, con l'intervento degli operatori del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzino. Tentativi che però non hanno purtroppo avuto gli effetti sperati.

Alessio Pirinu, come è morto

Alessio Pirinu è caduto da una scalinata e ha sbattuto la testa. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e il caso ha voluto che ad arrivare sul posto, in un primo momento, sia stato proprio il nonno Giovanni con l’ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimare il ragazzo, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Aveva da pochi giorni sostenuto e superato l’esame di terza media. Pirinu è nato e cresciuto ad Aggius, con il padre Mauro, anche lui volontario del 118, la madre Tatiana e la sua sorellina Ilenia, nata nel 2016.

Le condoglianze

Diversi i messaggi di cordoglio subito apparsi sui social. «Un grande abbraccio alla famiglia da parte di una mamma in lutto. Non ci sarà parola che vi consolerà ne risposta ai vostri perché – scrive l'utente Ignazia Enna –. Sarà dura, molto dura. Sarà un soppravivere di ricordi e rimpianti ma sarà necessario farlo, per noi, per loro e soprattutto per i figli che ci restano. Mia figlia mi ha fatto promettere di non impazzire e io, con tutte le mie forze, cercherò di mantenere la promessa. Questo vi auguro cari genitori, tanta forza e tanto coraggio e se potessi strapparvi una promessa, vi chiederei anch'io di non impazzire. I nostri angeli ci aiuteranno e non ci lasceranno mai soli Ciao Alessio

L'inchiesta

Sarà un'inchiesta ad accertare le cause del decesso di Alessio Pirinu, il ragazzo di 14 anni morto ieri sera dopo essere caduto dalla bici nelle strade di Aggius, storico centro dell'alta Gallura nel nord est Sardegna. Il giovane è stato sbalzato dalla bicicletta sbattendo violentemente il volto. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino ha perso il controllo della bici ed è finito a forte velocità in una scalinata, per essere poi scaraventato in avanti prima di impattare violentemente sul manto stradale. A nulla sono serviti l'intervento del 118 e l'attivazione dell'elisoccorso. Sulla vicenda la Procura di Tempio ha affidato le indagini ai carabinieri.