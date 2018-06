di Ilaria Del Prete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

aveva 25 anni, e stanotte ha perso la vita insieme ad Alessandro Narducci . Era lei la ragazza a bordo dello scooter nel momento dello schianto sul Lungotevere della Vittoria, a Roma. Con lo chefnon ha condiviso solo la drammatica, ma anche una passione lunga tutta la vita, quella per la cucina.La ragazza vantava nel suo curriculum un lungo percorso in ristoranti di pregio, come il Capofaro Locanda e Malvasia di Salina dai Conti Tasca d'Almerita con lo chef Ludovico De Vivo e il pasticcere Gabriele Camiolo, il Novikov di Londra e ladello chef Giorgio Locatelli, nuovo giudice di Masterchef per la prossima stagione del talent culinario.Ora Giulia era tornata nella sua Roma, e lavorava come chef de rang da, il ristorante in cui lo chefaveva conquistato una stella Michelin.Sul suo profilo Facebook ora si affollano i pensieri di quanti sono rimasti colpiti dalla morte dei due giovani talenti, tanti commentano con una frase d'addio sotto all'ultimo post pubblicato da Giulia Puleio poche ore prima dell'incidente: una canzone di Pino Daniele, "Questo Immenso", e poche righe. «Quando torneremo a sognare, a sentirci liberi di respirare...Ricordi che fanno bene al cuore!».