«Potrebbe aver manipolato anche la mamma nel depistaggio». La criminologa Roberta Bruzzone ritiene che Sabrina Paulis sia l'altra vittima dell'omicidio di Alessandro Impagnatiello. Due giorni dopo l'assassinio di Giulia, un testimone ha riferito che insieme avrebbero chiesto informazioni sulle telecamere vicine a dove è stato trovato il cadavere. Che sia una complice? Sapeva dell'uccisione? E che rapporto avevano tra di loro? Risponde l'esperta forense.

Alessandro Impagnatiello, il testimone: «Lui e la madre si informarono sulle telecamere dopo l'omicidio»

Qual è stato il fattore scatenante?

Il bambino che doveva nascere, che avrebbe rappresentato un ostacolo al tipo di vita (scellerata) che voleva continuare a vivere. Del resto, lui stesso, con tutti quanti si definiva single. E questo vuol dire che non era mai entrato in una vera relazione con le due donne con cui stava. L'arrivo di questo secondo bambino era quindi un ostacolo.

Quando ha deciso di uccidere Giulia?

Quando ha capito che Giulia non era più manipolabile, che non era più in grado di controllarla con le sue menzogne, lo ha portato a progettare l'omicidio.

C'è stata premeditazione?

Secondo me sì. Viste anche le ricerche che ha effettuato il giorno prima del delitto, ovvero il 26 maggio, quando non c'era stato l'incontro tra l'altra donna e Giulia. Lui ricerca "Alberto Stasi" e "come disattivare i dispositivi". Già pensava da tempo su come liberarsi di Giulia e il bambino che portava in grembo.

La mamma del killer è coinvolta?

Non credo fosse a conoscenza di quanto accaduto. Il fatto che sarebbero andati in un bar per chiedere informazioni sulle telecamere non credo sia un elemento che dimostri qualcosa sulla madre.

Quindi la madre, dopo l'omicidio, non era a conoscenza di nulla?

Ritengo che la madre non fosse a conoscenza di nulla fino a che Impagnatiello non ha confessato. Che lui abbia chiesto delle telecamere per l'occultamento del cadavere è verosimile, alla madre avrà detto che è una location dove Giulia andava spesso. Non credo che abbia supportato il figlio nei depistaggi, anche perché è morto suo nipote. Che lui l'abbia manipolata nel depistaggio può essere.

Che rapporto c'è tra madre e figlio?

Ha tollerato molto di lui negli anni. Probabilmente è stato un adolescente bugiardo e malevolo. Ritegno che abbia manipolato la madre, e non certo solo in questa occasione.

Che tipo di personalità ha Alessandro e come ha influito?

Quando si ha a che fare con narcisisti molto gravi e le loro vite parallele si incontrano, entrano in collisione, e questi soggetti vengono smascherati, senza possibilità di continuare a manipolare le persone che hanno sotto il loro controllo, la componente aggressiva si può manifestare in maniera evidente. È questo il meccanismo che ha portato a uccidere Giulia.