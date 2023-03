Alessandro Dellatorre morto in un incidente nel Lecchese: il 26enne era dirigente nel settore giovanile dell'Inter

Si chiama Alessandro Dellatorre la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella provincia di Lecco nella notte fra venerdì e sabato. Fatale uno scontro forntale con un'altra auto, verificatosi poco dopo le 2 del mattino nella galleria Santa Giulia, sulla statale che unisce Lecco a Ballabio. La condicente dell'altro veicolo, una 24enne residente nel Lecchese, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale Manzoni del capoluogo.

Chi era Alessandro Dellatorre

La vittima, Alessandro Dellatorre, aveva 26 anni. Il giovane, laureato in Scienze Politiche, lavorava da anni nel mondo del calcio giovanile: era infatti Dirigente Accompagnatore del Settore Giovanile e della preagonistica maschile per l'Inter.

Il club nerazzurro lo ha ricordato con una nota pubblicata sul sito. «FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessandro Dallatorre e, nel ricordarlo sconvolti dal dolore, abbraccia i suoi familiari», si legge. Inoltre, la società nerazzurra ha deciso di sospendere tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste oggi. Domani, invece, in occasione di Atalanta-Inter, gara del campionato Under 17, e dell'amichevole Inter U16-Parma U16, verrà osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio delle gare e le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio.