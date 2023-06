Tivoli, massacrato di botte da un romeno: Alessandro Castellaccio muore dopo 7 giorni di agonia, aveva 41 anni

È morto dopo una settimana di agonia Alessandro Castellaccio. Il 41enne era stato ricoverato a causa delle ferite riportate, dopo una lite in strada nella quale era stato ridotto in fin di vita il 18 giugno scorso in via Domenico Giuliani, a Tivoli, in provincia di Roma.

La lite

I fatti risalgono alla sera di lunedì scorso, 19 giugno.

Denunciato l'aggressore

L'uomo si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I in coma farmacologico per una grave emorragia cerebrale. Il 41enne italiano era stato ferito da un cittadino romeno rimasto lui stesso ferito gravemente. Ricoverato con prognosi di 30 giorni all'ospedale di Tivoli era stato denunciato per lesioni dai carabinieri intervenuti sul posto. Ora per lui l'accusa potrebbe aggravarsi in omicidio.

Il ricordo degli amici

Tantissimi i messaggi pubblicati dagli amici sui social. «Mi dispiace Ale, mi dispiace un casino perché non doveva andare così per niente. Nessuno dovrebbe morire per mano di altri e nessuno dovrebbe morire in questo modo», uno dei commenti pubblicati su Facebook.