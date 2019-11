Due morti, tre feriti e un disperso sono il bilancio di un'esplosione verificatasi nella notte in un cascinale disabitato a Quargneto, in provincia di Alessandria . Le vittime sono due vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio e investiti dall'esplosione. I feriti sono due vigili del fuoco e un carabiniere. Non sarebbero in pericolo di vita. All'appello manca ancora una quinta persona, un vigile del fuoco, per questo i soccorritori sono ancora al lavoro tra le macerie. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto sulla quale indagano i carabinieri.