Alessandra Matteuzzi viveva nella paura dell'ex: «Agguati sulle scale e auto sabotata, così il killer Padovani la perseguitava»

Non è stato un raputs, un episodio isolato, ma il culmine di una lunga serie di aggressioni, violenze, atti intimadori il femminicidio di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa ieri a Bologna dall'ex-compagno Giovanni Padovani. A raccontare le ultime settimane di Alessandra è la cugina, l'avvocato Sonia Bartolini, che è anche membro dell'associazione "Donne e Giustizia" a Pavullo. «L’avevo vista molto provata, dimagrita» racconta in un'intervista al Resto del Carlino parlando dell'ultima videochiamata in cui si erano viste, due settimane fa.

Alessandra Matteuzzi uccisa mentre parlava al telefono con la sorella. «Lei gridava aiuto»

Alessandra era provata, dimagrita

Alessandra aveva intuito che Giovanni era pericoloso, ma quando aveva provato ad allontanarsi era iniziato l'incubo dello stalking, la paura continua di trovarlo nelle scale, nel balcone di casa. Nonostante la denuncia, i divieti di allontanamento del giudice, la donna non si sentiva al sicuro: quando camminava per strada a Bologna ed era sola era sempre al telefono con la sorella Stefania. Lo ha fatto anche quella sera, quando il killer l'ha attesa sotto casa e l'ha uccisa a colpi di mazza e la sorella, dall'altro lato del telefono l'ha sentita urlare più volte.

L'incubo stalking: Zucchero nel serbatoio dell'auto e agguati in casa

Dopo un periodo di relazione a distanza (Alessandra viveva a Bologna e lui in Sicilia) i due erano stati insieme durante alcuni giorni a Bologna, a casa di lei. È allora che Alessandra e le persone a lei care si sono accorte che qualcosa non andava, dei comportamenti ossessivi, della smania di controllo che l'uomo aveva nei suoi confronti.

Violenze peggiorate dopo la richiesta di interromprere la relazione, quando Giovanni era diventato ancora più pressante, aveva rotto piatti e bicchieri, si è arrampicato sul balcone, le faceva gli agguati sulle scale di casa, staccandogli la corrente dall'interruttore generale per costringerla a scendere e trovarsi faccia a faccia con lei.

«Lui le aveva messo lo zucchero nel serbatoio della macchina, sottratto le chiavi per non farla partire e, nei giorni scorsi, le aveva anche tagliato i fili della luce pur di intimorirla» racconta la cugina Sonia. Una lunga serie di episodi, che non erano stati fermati neanche dalla denuncia per stalking e dal divieto di allontanamento disposto dal giudice. Tanto che Alessandra aveva chiesto aiuto anche ai vicini "se torna quel ragazzo non aprire la porta" aveva detto a una dirimpettaia.

Il killer era possessivo, aveva uno sguardo impenetrabile

Secondo la cugina il rapporto tra Alessandra e Giovanni appariva "malato" sin dall'inizio.«Lui era ossessivo, voleva sempre controllarala» racconta Sonia «Io l’avevo conosciuto e non mi era assolutamente piaciuto… era come se avesse due occhi impenetrabili, uno sguardo che non mi convinceva. E con lei ne avevamo parlato sia io che, soprattutto, le sue amiche. Loro le avevano suggerito di non avere più contatti con questa persona dopo che erano arrivati diversi segnali violenti».