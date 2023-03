Alcol etilico sulla compagna per darle fuoco, lei fugge da case e lo fa arrestare

Ha tentato di dare fuoco alla compagna, cospargendola di alcol etilico. L'uomo, un 41enne originario di Roma, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pomezia con l'accusa di tentato omicidio e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Getta alcol etilico sulla compagna

Nella notte di sabato, una pattuglia di carabinieri della stazione di Torvaianica, dopo una richiesta d'intervento di alcuni passanti al numero di emergenza 112, è intervenuta sul Lungomare delle Sirene per soccorrere la donna che era, fortunatamente, riuscita a fuggire di casa chiedendo aiuto. Raggiunta l'abitazione, i carabinieri sono stati affrontati dall'uomo che, armato di coltello e forbici, li ha minacciati di morte. I militari sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo. L'uomo, quindi, su disposizione della procura di Velletri è stato arrestato e portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.