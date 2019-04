Alberto ucciso per un tragico gioco, Lukas Saba: «Gli ho puntato la pistola in faccia, era scarica»

L'ha presa per gioco - ha ricostruito davanti al gip - e sempre per gioco, pensando che fosse scarica, l'ha puntata contro Alberto Melone e ha premuto il grilletto. Nelle prossime ore il gip deciderà se concedere o meno i domiciliari a Saba. Nel frattempo sarà nominato il medico legale per l'autopsia su Meloni.