Morto Alberto Andreani: l'ex pm onorario è annegato a Pesaro nel mare mosso

Ha deciso di fare il bagno nonostante il mare mosso, ma le onde non gli hanno lasciato scampo. La città di Pesaro piange la tragica morte di Alberto Andreani, ex pm onorario presso la Procura locale e docente universitario.

Alberto Andreani, 71 anni, era anche un esperto di sicurezza sul lavoro, avendo una propria attività nel settore, ed aveva esercitato per un lungo periodo anche il ruolo di pm onorario al tribunale di Pesaro. Oggi è andato al mare al suo solito stabilimento balneare, i bagni Ridolfi.

Malgrado il mare piuttosto mosso, il 71enne si è inoltrato di qualche decina di metri ma dopo un po' è stato visto in grave difficoltà. Soccorso da bagnanti e dal bagnino, è stato portato a riva e rianimato, utilizzando anche il defibrillatore per oltre un'ora, ma è stato tutto inutile. Sul posto, per gli accertamenti, la Capitaneria di porto.