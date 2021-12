Napoli, rubano l'albero di Natale di un commerciante e lo trascinano in scooter

Avevano deciso di rubare un albero di Natale, allestito su uno slargo da un commerciante locale. Due ladri, anche un po' maldestri, sono riusciti a trafugare quell'albero, trascinandolo poi a bordo di uno scooter. È accaduto in provincia di Napoli.

Siamo a Marano di Napoli, nell'hinterland partenopeo. Da tempo, in provincia di Napoli, è sempre più frequente la triste tradizione del furto degli alberi di Natale. Questa volta la vittima è il titolare di un negozio di casalinghi della zona, che a proprie spese aveva abbellito una piazzetta con un albero. Due uomini incappucciati, qualche sera fa, si erano fermati con lo scooter e prima hanno sradicato l'albero di Natale, poi sono saliti a bordo del ciclomotore ed hanno portato via l'albero, trascinandolo in strada.

Immortalati dalle telecamere a circuito chiuso, ora i due autori del furto devono ancora essere identificati. Il commerciante, sui social, aveva commentato amareggiato: «Ecco cosa accade a Marano se metti un albero di Natale. Quegli individui commettendo quel gesto si sono qualificati per quello che sono». Per fortuna, non c'è solo un gesto pessimo e difficilmente commentabile. Un cittadino si è infatti offerto di acquistare ed allestire un nuovo albero di Natale al posto di quello rubato al commerciante.

«Da anni combattiamo contro quella è una triste e vergogna tradizione, il furto degli alberi di Natale soprattutto ad opera delle baby-gang che a Napoli si preparano al cippo. Siamo contenti che sia saltato fuori un benefattore che abbia ricomprato l’albero e che ci sia in questi casi sempre tanta solidarietà ma sinceramente vorremo che episodi del genere non si verificassero mai e che ci si indignasse ancora di più» - ha commentato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania - «Solo così potremmo avere lo spirito e la determinazione giusti per combattere questo degrado sociale ed avere quel cambiamento che tanto si auspica. Le istituzioni, inoltre dovrebbero fare molto di più per tutelare commercianti ed imprenditori, soprattutto per chi si prodiga a favore della comunità».