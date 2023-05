Salva per miracolo una ragazza che ieri, a bordo della sua Volkswagen Polo stava transitando su via Nomentana. All'improvviso, è precipitato un pino alto oltre venti metri sulla strada. L'albero ha preso in pieno una parte della vettura e la donna, sotto choc, ha riportato escoriazioni e traumi. La vittima è stata portata dai sanitari del 118 in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea. Paura in strada per la terrificante scena.

LA PAURA

L'incidente è avvenuto alle 18 circa dopo un forte temporale. Pesanti le ripercussioni sul traffico: la strada, all'altezza di via della Cesarina, è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi della donna e la rimozione dell'enorme albero che ha praticamente spezzato in due la strada. Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberatola la via dal grande fusto.

I PRECEDENTI

Maltempo, mancata manutenzione e pini arrivati alla fine del ciclo di vita continuano, quindi, a tenere sotto assedio la Capitale e il suo verde. Soltanto giovedì, a crollare era stato un platano. L'albero è precipitato in via Cheren, una traversa di via Nomentana nel quartiere Trieste-Africano, e ha travolto diverse auto in sosta. Fortunatamente non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno cercato di liberare la via nel più breve tempo possibile.L. Bog.© RIPRODUZIONE RISERVATA