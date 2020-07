Papà e bambina di 4 anni in braccio cadono dalle scale: la piccola è grave

Cade con la figlioletta in braccio: feriti papà della Lombardia con la piccola. Il turista di 46 anni ieri mattina è scivolato sulle scale insieme alla bimba di 4 anni mentre la stringeva tra le braccia E' successo ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Probabilmente il padre aveva preso in braccio la bimba proprio per paura che si facesse male nello scendere le scale. L'uomo ha perso l'equilibrio e sono caduti entrambi. Nello scivolone e poi nell’impatto a terra ha avuto la peggio la bambina che ha riportato un trauma cranico minore e una profonda ferita lacero contusa al volto. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il padre A.F. ha riportato un trauma rachide lombare. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. I sanitari dopo le cure sul posto e il trasportato dei due all’ospedale di Sant’Omero. Dove successivamente sono stati ricoverati e ne avranno per alcuni giorni. Insomma una vacanza rovinata per dei turisti lombardi che erano arrivati da pochi giorni nella località costiera per godersi il meritato riposo dopo un anno di lavoro e un po’ di mare e sole.

Ultimo aggiornamento: 09:47

