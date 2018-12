di Simone Pierini

I killer avrebbero agito con pistole automatiche calibro nove. La vittima, che secondo indiscrezioni non confermate potrebbe essere un collaboratore di giustizia o un suo parente, era entrata con l'auto nel garage ed è stata raggiunta dalla lunga serie di colpi di pistola mentre era ancora nell'abitacolo della vettura. Sarebbero una trentina i proiettili esplosi. Gli autori dell'agguato sono poi scappati a piedi lungo le strette vie del centro storico. Sul posto, per coordinare le indagini, ci sono i pm Fabrizio Giovanni Narbone e Maria Letizia Fucci.

