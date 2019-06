Aggressione omofoba, botte ai ragazzi che passeggiano mano nella mano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ombra di un’aggressione omofoba dietro il pestaggio, alle 3 della notte tra sabato e domenica, di due ragazzi brasiliani, uno dei quali immigrato regolare, l’altro in possesso di visto turistico. È accaduto in pieno centro di Pescara, in via Umbria, durante una calda notte di inizio estate. I due, trasportati in ospedale da un’ambulanza del 118, hanno riferito anche alla polizia di essere stati aggrediti a caldi e pugni da un uomo, che li ha sorpresi alle spalle mentre passeggiavano mano nella mano. Un atteggiamentoche deve aver disturbato il passante, al punto da scatenare in lui il raptus di violenza cieca.Nessuna traccia solida, per il momento, per risalire all’identità dell’aggressore, sul quale i due brasiliani non hanno saputo fornire indicazioni utili agli investigatori. Il carattere omofobo dell’aggressione è ritenuto plausibile alla luce delle circostanze del fatto e dalla testimonianza delle due vittime. Anche il dato storico incoraggia questa pista, alla luce di numerosi precedenti che negli ani passati hanno visto nel mirino di autentiche spedizioni punitive locali gay e singole persone. Saranno comunque le indagini della squdra mobile a cercare di far luce sull’accaduto.