Bibbiano, l'intercettazione choc: «Anche il maresciallo ha figli...». Ira di Salvini su Twitter

Ieri il TGR Emilia-Romagna ha mandato in onda una conversazione tra una neuropsichiatra e una psicologa dell'Ausl reggiane, entrambe indagate nell'inchiesta 'Angeli e Demoni' sul presunto sistema illecito di affidi dei minori nella Val d'Enza, il famoso

«Che vergogna, che schifo», ha twittato il leader leghista. Nella conversazione, la neuropsichiatra e la psicologa si riferivano a un maresciallo dei Carabinieri che aveva chiesto loro documenti sugli affidi di Bibbiano «'Anche il maresciallo ha figli...' - scrive nel suo tweet citando la conversazione il vicepremier - Pazzesco, ascoltate questo audio: due dottoresse del sistema Bibbiano ridacchiano tra loro minacciando i Carabinieri impegnati nelle indagini sugli affidi... Che vergogna, che schifo!».

Quindi, aggiunge Salvini, in un secondo tweet, «spero che non ci si fermi di fronte a nulla: i delinquenti colpevoli di queste mostruosità devono pagare tutto!». Ieri la Tgr Emilia-Romagna aveva mandato in onda una delle intercettazioni ambientali raccolte nell'inchiesta sui presunti affidi illeciti in cui si sentono le due professioniste conversare tra loro e osservare, in un passaggio, «...E comunque potevi anche dirgli guardi che lei è sposato, c'ha figli, cioè non si sa mai...». Parole seguite da una risata. Nella conversazione le due professioniste si riferivano a un maresciallo dei Carabinieri che aveva chiesto loro documenti sugli affidi di Bibbiano.

«caso» che sta facendo parlare ormai da settimane.Oggi il ministro dell'Interno, su Twitter, ha ripreso il servizio del TGR commentando duramente: