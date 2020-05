Roma, aereo cade nel Tevere durante lezione di volo. Allievo disperso, salvo istruttore: «Non mi ha più risposto»

Un piccolo aereo biposto Diamond Da 20, si è inabissato nel Tevere, a Roma. A lanciare l'allarme è stato l'Enav che ha segnalato la scomparsa del velivolo della scuola di volo UrbeAero decollato dall'aeroporto dell'Urbe. Polizia e carabinieri con gli elicotteri hanno rintracciato i rottami dell'aereo di solito utilizzato dalle scuole di volo e per diporto.

L'istruttore, che ha tentato disperatamente di ammarare sulle acque del Tevere forse per una "piantata" del motore, è stato soccorso nel fiume e trasportato da un elicottero del 118, dell'allievo ancora non c'è traccia. Le ricerche, nei pressi di via Vitorchiano, sono frenetiche anche da parte di due squadre dei vigili del fuoco.

Sul piccolo monomotore da 115 cavalli con elica bipala ed ala bassa (immatricolato nell'ottobre 2019 con la sigla I-DADL) c'erano un pilota istruttore e un allievo. L'istruttore che si è salvato ha raccontato che l'aereo è precipitato a pochi metri dall'aeroporto. Ha percorso diversi metri nell'acqua fangosa prima di essere soccorso.

«Ho chiamato il mio compagno - ha detto ai soccorritori - ma non ho più sentito la sua voce». L'istruttore ha raccontato anche di aver avuto problemi al motore e per questo ha provato una manovra estrema di ammaraggio. «Mi sono riuscito a sganciare la cintura di sicurezza e sono uscito dall'abitacolo». L'allievo potrebbe essere rimasto inizialmente incastrato nel velivolo.



Di questi velivoli assai maneggevoli e sicuri ne sono caduti uno l'anno scorso nelle Marche uno in Liguria. Quello caduto nel Tevere ha pochissime ore di volo ed è equipaggiato con avionica all'avanguardia (G500 in questo caso) anche per poter svolgere il ruolo di aereo scuola. Progettato in Canada nel 1994, il DA20-C1 è usato anche da forze armate come quelle della Colombia.